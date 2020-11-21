Магнуссен може стати резервним пілотом Хааса

Пілот зацікавлений у ролі запасного

Пілот команди Формули-1 Кевін Магнуссен досі не впевнений у своєму майбутньому в королівських перегонах.

Про це він заявив порталу nextgen-auto.

"Немає можливості, при якій залишуся в Формулі-1. Не знаю, чи можливий варіант з роллю резервіста. Розмови стають все серйознішими. Все ближче день, коли дізнаюся, що буде далі. Не можу сказати більше, бо нічого ще не підписано", - заявив гонщик.

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"У Штайнера є мій номер телефону, так що він може зателефонувати мені, коли ситуація зміниться. Я зацікавлений в ролі резервіста, але у мене можуть бути і інші зобов'язання", - припустив Магнуссен.

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