Раніше Феттель привітав Гамільтона зі здобуттям 7 чемпіонського титулу в Формулі-1

Джерело - Чемпіон.

Льюїс Гамільтон виграв десятий етап у нинішньому сезоні та гарантував собі 7-й чемпіонський титул Формули-1.

Британець зрівнявся за цим показником з рекордсменом Міхаелем Шумахером.

Результати Гран-прі Туреччини:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 58 кіл

2. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)

3. Шарль Леклер (Феррарі)

4. Себастьян Феттель (Феррарі)

5. Карлос Сайнс (Макларен)

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

7. Александер Албон (Ред Булл)

8. Ландо Норріс (Макларен)

9. Ленс Стролла (Рейсінг Пойнт)

10. Даніель Ріккардо (Рено)

11. Естебан Вікон (Рено)

12. Данило Квят (Альфа Таурі)

13. П'єр Гаслі (Альфа Таурі)

14. Валттері Боттас (Мерседес)

15. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

16. Джордж Расселл (Вільямс)

17. Кевін Магнуссен (Хаас)

18. Ромен Грожан (Хаас) - не фінішував

19. Ніколас Латіфа (Вільямс) - не фінішував

20. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) - не фінішував.

Раніше Феттель привітав Гамільтона зі здобуттям 7 чемпіонського титулу в Формулі-1