Команда Формули -1 Феррарі закріпили прогрес, який спостерігався в останніх гонках.

Про це заявив керівник Скудерії Маттіа Бінотто.

"Очевидно, ми закріпили прогрес, який спостерігався в останніх гонках - особливо це стосується гоночного темпу на трасах з дуже різними характеристиками. Це важливо для решти Гран Прі і для наступного сезону", - заявив італієць.

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"Шарль знову виконав відмінну роботу - як з шинами, так і при обороні позиції на заключній стадії гонки. Себ також провів сильну гонку, і нам дуже шкода, що проблема на піт-стопі позбавила його місця в ТОП-10 і шансу заробити цінні очки", - сказав Бінотто.