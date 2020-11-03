 Другий пілот Ред Булл Албон має шанс проявити себе до Абу-Дабі | Формула 1 | Champion.com.ua
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Марко: Ми даємо Албону шанс до Абу-Дабі

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Радник "биків" оцінив перспективи Александера залишитися в стані австрійської команди
Марко: Ми даємо Албону шанс до Абу-Дабі
#Формула-1, #Ред Булл, #Албон, #Марко

Джерело - f1analytic.com.

Команда Формули-1 Ред Булл вирішить долю другого пілота вже після Гран-прі Абу-Дабі.

Про це заявив радник "биків" Гельмут Марко.

"Навіть після Імоли ми не приймемо рішення по Албону. Ми дамо йому час. В Албона є шанс до Абу-Дабі проявити себе, а потім ми всередині команди вирішимо, чи залишиться він, або нам доведеться запрошувати когось зі сторони. На ринку пілотів багато претендентів, так що ми не поспішаємо", - пояснив Марко.

Нагадаємо, Мерседес зробив дубль на Гран-прі Емілії-Романьї та здобув 7-й Кубок Конструкторів поспіль.

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