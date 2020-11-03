Команда Формули-1 Ред Булл вирішить долю другого пілота вже після Гран-прі Абу-Дабі.

Про це заявив радник "биків" Гельмут Марко.

"Навіть після Імоли ми не приймемо рішення по Албону. Ми дамо йому час. В Албона є шанс до Абу-Дабі проявити себе, а потім ми всередині команди вирішимо, чи залишиться він, або нам доведеться запрошувати когось зі сторони. На ринку пілотів багато претендентів, так що ми не поспішаємо", - пояснив Марко.