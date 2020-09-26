Алонсо вже цього року сяде за кермо Рено, - керівник команди

Джерело - Motorsport.com.
Майбутній пілот Рено Фернандо Алонсо зможе сісти за кермо французького боліду ще цього року.
Про це заявив керівник команди Сіріль Абітебуль.
"Можу сказати тільки одне - Фернандо і правда дуже сильно хоче повернутися за кермо боліда, так що подивимося. Хоча є такі речі, як знімальні дні, які ми поки цього року не проводили", - заявив керівник Рено.
Актуально: Стало відомо, скільки заробить Алонсо в Рено
"У нас також є болід дворічної давності, яким ми можемо користуватися взагалі де захочемо. Думаю, цією можливістю Фернандо теж скористається. Так що так, ви побачите його в дії. Просто я поки не можу сказати, де і коли саме", - сказав Абітебуль.
Нагадаємо, Рено з наступного сезону змінить назву.