Алонсо вже цього року сяде за кермо Рено, - керівник команди

Сіріль Абітебуль не може сказати, де саме іспанський гонщик виступить за французьку команду

Майбутній пілот Рено Фернандо Алонсо зможе сісти за кермо французького боліду ще цього року.

Про це заявив керівник команди Сіріль Абітебуль.

"Можу сказати тільки одне - Фернандо і правда дуже сильно хоче повернутися за кермо боліда, так що подивимося. Хоча є такі речі, як знімальні дні, які ми поки цього року не проводили", - заявив керівник Рено.

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"У нас також є болід дворічної давності, яким ми можемо користуватися взагалі де захочемо. Думаю, цією можливістю Фернандо теж скористається. Так що так, ви побачите його в дії. Просто я поки не можу сказати, де і коли саме", - сказав Абітебуль.

Нагадаємо, Рено з наступного сезону змінить назву.