Пілот Феррарі Себастьян Феттель навряд чи перейде в Рейсінг Пойнт.

Про це зявив пілот "рожевої" команди Серхіо Перес.

"Я нічого не можу сказати щодо чуток про перехід Феттеля в команду. Я тільки чув від команди, що вони хочуть продовжити співпрацю зі мною на довгостроковій перспективі. Чи обговорював я можливість переходу в інші команди? Ні, з огляду на те, що мої позиції в Рейсінг Пойнт виглядають вельми надійно", - заявив Перес.