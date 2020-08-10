Атмосфера стає все більш токсичною

Джерело - GP Blog.

Ситуація між командою Формули-1 Феррарі та пілотом Скудерії Себастьяном Феттелем загострюється кожен день.

Про це заявив колишній пілот Ф-1 і експерт BBC Джоліон Палмер.

"Я не знаю, чи закінчить Феттель нинішній сезон у складі Феррарі. Сумніваюся, що це тепер взагалі можливо. Атмосфера стає все більш токсичною не те, що з кожною гонкою, а з кожним днем", - заявив Палмер.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі 70-річчя і перервав переможну серію Mercedes.

Раніше, Mercedes продовжив контракт з Боттасом.