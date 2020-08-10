 Феттель не закінчить цей сезон у складі Феррарі, - Палмер | Формула 1 | Champion.com.ua
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Палмер: Сумніваюся, що Феттель закінчить цей сезон у складі Феррарі

Сьогодні 18:28 336 0
Атмосфера стає все більш токсичною
Палмер: Сумніваюся, що Феттель закінчить цей сезон у складі Феррарі
#Формула-1, #Феттель, #Феррарі

Джерело - GP Blog.

Ситуація між командою Формули-1 Феррарі та пілотом Скудерії Себастьяном Феттелем загострюється кожен день.

Про це заявив колишній пілот Ф-1 і експерт BBC Джоліон Палмер.

"Я не знаю, чи закінчить Феттель нинішній сезон у складі Феррарі. Сумніваюся, що це тепер взагалі можливо. Атмосфера стає все більш токсичною не те, що з кожною гонкою, а з кожним днем", - заявив Палмер.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі 70-річчя і перервав переможну серію Mercedes.

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