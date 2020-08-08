Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 серпня, відбулася кваліфікація Гран-прі 70-річчя Формули-1.
1. Валттері Боттас (Мерседес) – 1.25,154
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,063
3. Ніко Хюлькенберг (Рейсінг Пойнт) +0,928
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,022
5. Даніель Ріккардо (Рено) +1,143
6. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт) +1,274
7. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі) +1,380
8. Шарль Леклер (Феррарі) +1,460
9. Алекс Албон (Ред Булл) +1,515
10. Ландо Норріс (Макларен) +1,624
Вибули після другого сегмента:
11. Естебан Окон (Рено)
12. Себастьян Феттель (Феррарі)
13. Карлос Сайнс (Макларен)
14. Ромен Грожан (Хаас)
15. Джордж Расселл (Вільямс)
Вибули після першого сегмента:
16. Данило Квят (Альфа Таурі)
17. Кевін Магнуссен (Хаас)
18. Ніколас Латіфі (Вільямс)
19. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)
20. Кіми Райкконен (Альфа Ромео)
Нагадаємо, команду Формули-1 оштрафували на 15 очок за порушення регламенту.