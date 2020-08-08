 Гран-прі 70-річчя Формули-1: відеоогляд кваліфікації | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гран-прі 70-річчя Формули-1: огляд кваліфікації

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Гран-прі 70-річчя Формули-1: огляд кваліфікації
#Формула-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 серпня, відбулася кваліфікація Гран-прі 70-річчя Формули-1.

Кваліфікація:

1. Валттері Боттас (Мерседес) – 1.25,154

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,063

3. Ніко Хюлькенберг (Рейсінг Пойнт) +0,928

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,022

5. Даніель Ріккардо (Рено) +1,143

6. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт) +1,274

7. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі) +1,380

8. Шарль Леклер (Феррарі) +1,460

9. Алекс Албон (Ред Булл) +1,515

10. Ландо Норріс (Макларен) +1,624

Вибули після другого сегмента:

11. Естебан Окон (Рено)

12. Себастьян Феттель (Феррарі)

13. Карлос Сайнс (Макларен)

14. Ромен Грожан (Хаас)

15. Джордж Расселл (Вільямс)

Вибули після першого сегмента:

16. Данило Квят (Альфа Таурі)

17. Кевін Магнуссен (Хаас)

18. Ніколас Латіфі (Вільямс)

19. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

20. Кіми Райкконен (Альфа Ромео)

Нагадаємо, команду Формули-1 оштрафували на 15 очок за порушення регламенту.

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