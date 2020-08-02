Джерело - f1analytic.com.
Сільверстоун - один з найкращих треків в світі, особливо коли вітер і температура відповідні.
Таку думку висловив британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон.
"Такий виступ - це щось неймовірне. Сільверстоун - один з найкращих треків в світі, особливо коли вітер і температура відповідні, як сьогодні. Команда виконала видатну роботу, я неймовірно їй вдячний. Ми продовжуємо потроху рухатися вперед і не задовольняємося тим, що маємо, а як і раніше розсовуємо межі", - сказав Гамільтон.
Нагадаємо, британець виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії.
Нещодавно з'явилася інформація, що Расселл втратить 5 місць на старті Гран-прі Великобританії.