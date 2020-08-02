Британець виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії

Сільверстоун - один з найкращих треків в світі, особливо коли вітер і температура відповідні.

Таку думку висловив британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон.

"Такий виступ - це щось неймовірне. Сільверстоун - один з найкращих треків в світі, особливо коли вітер і температура відповідні, як сьогодні. Команда виконала видатну роботу, я неймовірно їй вдячний. Ми продовжуємо потроху рухатися вперед і не задовольняємося тим, що маємо, а як і раніше розсовуємо межі", - сказав Гамільтон.

Нагадаємо, британець виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії.

Нещодавно з'явилася інформація, що Расселл втратить 5 місць на старті Гран-прі Великобританії.