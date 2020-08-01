Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії

Мерседес виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії

Джерело - Чемпіон.

Мерседес зайняв два перші місця у кваліфікації на Гран-прі Великої Британії.

Про це повідомляє Чемпіон.

На трасі Сільверстоун у кваліфікаційних заїздах найкращий час з рекордом траси показав британський пілот команди Мерседес Льюїс Гамільтон, це третій поул для пілота в цьому сезоні і 7-й на Гран-прі Великої Британії у кар’єрі.

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Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас (Мерседес), третій час у Макса Ферстаппена (Ред Булл).

Нагадаємо, Хюлькенберг виступить на Гран-прі Великобританії за Рейсінг Пойнт.