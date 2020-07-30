 Боттас: Я здатний перемогти Гамільтона | Формула 1 | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу
Сьогодні 13:25 1340
Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова
Сьогодні 15:02 1028
Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою
Сьогодні 14:40 2384
Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо
Сьогодні 14:25 979
Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів
Сьогодні 14:09 1014
Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників
Сьогодні 13:53 529
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 12:45 9651
Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо
Сьогодні 12:32 1096
Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія
Сьогодні 12:19 631
Шахтар продовжує суперечки з Сарагосою щодо справи Матузалема
Сьогодні 11:33 957
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:56 Футбол Інгулець вирвав нічию в Оболоні Бровар у 27 турі Першої ліги 182
20:47 Футбол Визначився новий головний тренер Метала 269
20:32 Футбол Серія А планує відкласти початок нового сезону 322
20:19 Футбол Луческу провів перше тренування Динамо 1048
19:59 Футбол Скрипник шокований суддівством в Україні 788
19:44 Формула 1 Боттас: Я здатний перемогти Гамільтона 703
19:29 Футбол Пірло став тренером Ювентуса 1010
19:15 Футбол Ребров відвідав базу Динамо 954
18:55 Футбол Шейхи відмовились від покупки Ньюкасла 1170 2
18:45 Футбол Санжар надіється на чесність Смалійчука 905
18:31 Футбол Караваєв: Готові з новими силами готуватися до майбутнього сезону 930
18:19 Футбол Працівник Зірки різко висловився про війну на Донбасі 1435 1
18:14 Блог 16 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона 286
17:59 Гандбол Матч між збірною України та Росії відбудуться у Мінську 971
17:48 Футбол Алаба хоче перейти у Барселону 1104
17:31 Футбол Проти президента ФІФА відкрили кримінальну справу 1541
17:13 Футбол Скрипник вказав на роль Рафаїлова у Зорі 1914
16:57 Футбол Гравці Динамо повернулися з відпустки 1532
16:50 Блог Як президент федерації волейболу узурпував владу 530
16:42 Футбол УЄФА перенесе матч Барселона – Наполі 1830
16:34 Блог Вийшов мультфільм про призначення Луческу тренером Динамо 807
16:27 Футбол Бешикташ готує трансфер вінгера Шахтаря 2205
16:13 Футбол Маріуполь попрощався з Бабичем 1625
15:55 Футбол Ювентус встановив антирекорд Серії А 1989
15:42 Хокей Колишній захисник Донбасу продовжить кар'єру у Франції 1942

Боттас: Я здатний перемогти Гамільтона

Сьогодні 19:44 703 0
Вальттері Боттас прокоментував боротьбу за чемпіонство
Боттас: Я здатний перемогти Гамільтона
#Гамільтон, #Боттас, #Mercedes

Джерело - xsport.ua.

Пілот Mercedes Вальттері Боттас впевнений в тому, що зможе випередити свого напарника Льюїса Гамільтона в боротьбі за чемпіонський титул.

Про це розповів сам пілот.

"Думаю, я виступаю добре. Були невдалі моменти, які коштували мені очок, але я задоволений пілотажем. Старт дуже обнадіює.

У мене є темп для того, щоб виграти титул, але, звичайно, боротьба буде йти кожну гонку, і все повинно скластися як треба. У дощовій кваліфікації в Австрії цього не сталося, в Угорщині теж через невдалого старту. Водночас я багато чому навчився за ці уїк-енди.

Я був на подіумі в Сільверстоуні в минулому році, так що підходжу до гонки з упевненістю в собі. Безумовно, Льюїс швидкий на будь-якій трасі, але я вірю в те, що здатний його перемогти, для мене це головна мета", - розповів Боттас.

Нагадаємо, Алонсо повернувся у Рено.

Коментарі ()