Боттас: Я здатний перемогти Гамільтона

Вальттері Боттас прокоментував боротьбу за чемпіонство

Пілот Mercedes Вальттері Боттас впевнений в тому, що зможе випередити свого напарника Льюїса Гамільтона в боротьбі за чемпіонський титул.

Про це розповів сам пілот.

"Думаю, я виступаю добре. Були невдалі моменти, які коштували мені очок, але я задоволений пілотажем. Старт дуже обнадіює. У мене є темп для того, щоб виграти титул, але, звичайно, боротьба буде йти кожну гонку, і все повинно скластися як треба. У дощовій кваліфікації в Австрії цього не сталося, в Угорщині теж через невдалого старту. Водночас я багато чому навчився за ці уїк-енди. Я був на подіумі в Сільверстоуні в минулому році, так що підходжу до гонки з упевненістю в собі. Безумовно, Льюїс швидкий на будь-якій трасі, але я вірю в те, що здатний його перемогти, для мене це головна мета", - розповів Боттас.

Нагадаємо, Алонсо повернувся у Рено.