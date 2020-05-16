Джерело - f1analytic.
Визначився неофіційний календар Формули-1 на цей сезон.
Про це повідомляє видання Motorsport-Total.
Календар Формули-1:
1. 5 липня. Гран-прі Австрії 1
2. 12 липня. Гран-прі Австрії 2
3. 26 липня. Гран-прі Великобританії 1 (або гонка в Хоккенхаймі)
4. 2 серпня. Гран-прі Великобританії 2 (або гонка в Хоккенхаймі)
5. 9 серпня. Гран-прі Угорщини
6. 23 серпня. Гран-прі Іспанії
7. 30 серпня. Гран-прі Бельгії
8. 6 вересня. Гран-прі Італії
9. 20 вересня. Гран-прі Азербайджану
10. 27 вересня. Гран-прі Росії
11. 4 жовтня. Гран-прі Китаю
12. 11 жовтня. Гран-прі Японії
13. 25 жовтня. Гран-прі США
14. 1 листопада. Гран-прі Мексики
15. 8 листопада. Гран-прі Бразилії
16. 22 листопада. Гран-прі В'єтнаму
17. 29 листопада. Гран-прі Бахрейну 1
18. 6 грудня. Гран-прі Бахрейну 2
19. 13 грудня. Гран-прі Абу-Дабі
Нагадаємо, автодром у Португалії готовий замінити Гран-прі Великої Британії.
Раніше влада Бельгії дозволила провести Гран-прі Формули-1 без глядачів.