Автодром у Португалії готовий замінити Гран-прі Великої Британії

Джерело - f1analytic.
Траса у португальському Альгарве може вже за кілька місяців прийняти етап Формули-1.
Про це повідомляє thejudge13.
Це буде заміна для Сільверстоуна, де не можуть дійти фінансової згоди з Формулою-1.
Як відомо, британці хочуть отримати від Liberty Media 15 млн євро за проведення етапу, а там готові лише компенсувати видатки.
Нагадаємо, Сільверстоун надав медичний центр Національній службі охорони здоров'я Великобританії.
Раніше автодром у Шанхаї знову відкрився для проведення гонок.