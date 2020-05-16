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Автодром у Португалії готовий замінити Гран-прі Великої Британії

Сьогодні 09:51 719 0
Британці не можуть дійти згоди з Формулою-1
Автодром у Португалії готовий замінити Гран-прі Великої Британії
#Сільверстоун

Джерело - f1analytic.

Траса у португальському Альгарве може вже за кілька місяців прийняти етап Формули-1.

Про це повідомляє thejudge13.

Це буде заміна для Сільверстоуна, де не можуть дійти фінансової згоди з Формулою-1.

Як відомо, британці хочуть отримати від Liberty Media 15 млн євро за проведення етапу, а там готові лише компенсувати видатки.

Нагадаємо, Сільверстоун надав медичний центр Національній службі охорони здоров'я Великобританії.

Раніше автодром у Шанхаї знову відкрився для проведення гонок.

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