Сільверстоун надав медичний центр Національній службі охорони здоров'я Великобританії

Джерело - The Race.
Автодром Сільверстоун надав свій медичний центр Національної служби охорони здоров'я Великобританії для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє The Race.
Під час Гран-прі Великобританії в медичному центрі Сільверстоуна працює команда з 100 лікарів і медичних працівників.
До боротьби з пандемією приєдналися і траси NASCAR - вони були пристосовані під пункти збору крові.
Ця сфера охорони здоров'я постраждала через заборону на зібрання людей.
Нагадаємо, автодром у Шанхаї знову відкрився для проведення гонок.