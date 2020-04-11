Сільверстоун надав медичний центр Національній службі охорони здоров'я Великобританії

До боротьби з пандемією підключилися і траси NASCAR

Джерело - The Race.

Автодром Сільверстоун надав свій медичний центр Національної служби охорони здоров'я Великобританії для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє The Race.

Під час Гран-прі Великобританії в медичному центрі Сільверстоуна працює команда з 100 лікарів і медичних працівників.

До боротьби з пандемією приєдналися і траси NASCAR - вони були пристосовані під пункти збору крові.

Ця сфера охорони здоров'я постраждала через заборону на зібрання людей.

Нагадаємо, автодром у Шанхаї знову відкрився для проведення гонок.