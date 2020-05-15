Формула-1 домовилася про гонки у Австрії, Англії та Бельгії

Формула-1 відновить сезон у липні

Формула-1 сподівається почати сезон в липні з гонки в Австрії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Перший етап сезону повинен відбутися 3-5 липня, а другий - через тиждень.

Раніше, автодром в британському Сільверстоуні повідомив, що домовився з Формулою-1 про проведення двох поспіль гонок. Це повинні бути 3-й і 4-й етапи сезону. Орієнтовно - 26-го липня і 2-го серпня.

Крім того, уряд Угорщини дозволив провести етап в середині серпня, а уряд Бельгії - в кінці серпня.

Зараз Формула-1 намагається сформувати календар на літо-осінь, який буде складатися з європейських етапів.

Попередні плани Ф-1 на перші гонки сезону.

Гран-прі Австрії - 3-5 липня

Гран-прі Австрії - 10-12 липня

Гран-прі Великобританії - 24-26 липня

Гран-прі Великобританії - 31 липня - 2 серпня

Гран-прі Угорщини - 14-16 серпня

Гран-прі Бельгії - 28-30 серпня.

Нагадаємо, Феррарі підписало контракт з Сайнсом.

Також, Гран-прі Угорщини відбудеться без глядачів.