Джерело - sport.ua.
Команда Формули-1 Феррарі підписала контракт з іспанським пілотом Карлос Сайнсом, який переходить в Скудерію з сезону-2021.
Про це повідомляє прес-служба команди.
Контракт розрахований на 2 роки.
25-річний Сайнс в кінці року покине Макларен, де його замінить Даніель Ріккардо, і перейде в Феррарі на місце Себастьяна Феттеля. Раніше Феррарі і Феттель оголосили про припинення співпраці.
Сайнс стане напарником 22-річного Шарля Леклера.
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