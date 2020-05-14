Італійська команда назвала напарника для Леклера

Команда Формули-1 Феррарі підписала контракт з іспанським пілотом Карлос Сайнсом, який переходить в Скудерію з сезону-2021.

Про це повідомляє прес-служба команди.

Контракт розрахований на 2 роки.

25-річний Сайнс в кінці року покине Макларен, де його замінить Даніель Ріккардо, і перейде в Феррарі на місце Себастьяна Феттеля. Раніше Феррарі і Феттель оголосили про припинення співпраці.

Сайнс стане напарником 22-річного Шарля Леклера.

Нагадаємо, Гран-прі Угорщини відбудеться без глядачів.