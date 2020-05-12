Феттель не домовився з Феррарі про новий контракт і залишить команду

Німець прийняв рішення не продовжувати контракт

Пілот Феррарі Себастьян Феттель покине команду після закінчення сезону-2020.

Про це повідомляє Bild.

Німець прийняв рішення не продовжувати контракт з Скудерією.

Феттель виступає за Феррарі з 2015 року і його нинішній контракт розрахований до кінця 2020 року. За інформацією видання, сторони не змогли прийти до угоди - і про розставання сторін має стати відомо у вівторок.

Феррарі пропонувала Феттелю продовжити контракт всього на один сезон з істотним зниженням зарплати. При цьому в Скудерії очевидно вирішили зробити довгострокову ставку на Шарля Леклера.

Передбачається, що в разі розставання з Феттелем в Феррарі постараються запросити в команду Карлоса Сайнса.

Нагадаємо, Гран-прі Угорщини відбудеться без глядачів.