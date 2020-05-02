 Етапи Формули E в Лондоні та Нью-Йорку скасовано | Автоспорт | Champion.com.ua
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Етапи Формули E в Лондоні та Нью-Йорку скасовано

Сьогодні 11:44 1117 0
Лондонський центр ExCeL, де планувалося провести гонку, був переобладнаний під тимчасовий госпіталь
Етапи Формули E в Лондоні та Нью-Йорку скасовано
#Формула-Е

Джерело - Motorsport.com.

Через пандемію коронавіруса Формула E скасувала гонки в Нью-Йорку та Лондоні, які повинні були завершувати сезон-2019/2020.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Лондонський центр ExCeL, де планувалося провести гонку, був переобладнаний під тимчасовий госпіталь.

Формула E може організувати британський етап на постійному автодромі - зокрема, мова йде про Сільверстоун, Брендс-Хетч або Донінгтон Парк.

Місце проведення гонки в Брукліні також використовується для боротьби з коронавірусом. Проте, залишається можливість проведення етапів в інших містах - наприклад, в Берліні та Сеулі.

Нагадаємо, Формула-1 скасувала Гран-прі Франції у цьому році.

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