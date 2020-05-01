NASCAR відновить сезон у травні

У NASCAR назвали терміни відновлення гонок

Популярна в США гоночна серія NASCAR оголосила про поновлення сезону, який призупинили у березні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Організатори повідомили, що найближчі гонки відбудуться 17 і 20 травня в Дарлінгтоні та 24 і 27 травня в Шарлотті, без глядачів. Всі етапи пройдуть без тренувальних сесій, кваліфікація відбудеться лише перед першою гонкою в Шарлотті. Поки невідомо, яким чином сформують стартову решітку.

Керівництво чемпіонату пообіцяло вжити всіх заходів для безпеки гонщиків і подякувало владі та медичним експертам за підтримку. Всі учасники повинні пройти медичну перевірку і дотримуватися правил соціального дистанціювання. Кількість людей, присутніх на автодромі, буде обмежена.

Нагадаємо. сезон Формули-1 розпочнеться у Австралії.