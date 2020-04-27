Болдуїн діяв з метою самооборони

Джерело - Главком.

Дворазовий переможець перегонів Баха-1000 Бі-Джей Болдуїн застрелив нападника в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Baldwin Motorsports.

Інцидент стався на парковці бургерної о 2 годині ночі 22 квітня, коли Болдуїн вечеряв в машині зі своєю дівчиною.

За твердженнями самого спортсмена, до їхнього автомобіля наблизилися двоє невідомих, а потім між ними і гонщиком зав'язався конфлікт.

У результаті один із нападників почав стрілянину і був убитий Болдуїном вогнем у відповідь. Після події пілот сам повідомив про подію в поліцію, як того вимагають місцеві закони.

У Болдуїна був дозвіл на свій пістолет, який став знаряддям вбивства. Пілот є активним захисником другий поправки до Конституції США, яка гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї.

Згідно з повідомленням компанії Бі-Джея - Baldwin Motorsports, поліція Лас-Вегаса визнає той факт, що Болдуїн діяв з метою самооборони.

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