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Відомий американський гонщик застрелив нападника

Сьогодні 15:17 141 0
Болдуїн діяв з метою самооборони
Відомий американський гонщик застрелив нападника
#Болдуїн

Джерело - Главком.

Дворазовий переможець перегонів Баха-1000 Бі-Джей Болдуїн застрелив нападника в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Baldwin Motorsports.

Інцидент стався на парковці бургерної о 2 годині ночі 22 квітня, коли Болдуїн вечеряв в машині зі своєю дівчиною.

За твердженнями самого спортсмена, до їхнього автомобіля наблизилися двоє невідомих, а потім між ними і гонщиком зав'язався конфлікт.

У результаті один із нападників почав стрілянину і був убитий Болдуїном вогнем у відповідь. Після події пілот сам повідомив про подію в поліцію, як того вимагають місцеві закони.

У Болдуїна був дозвіл на свій пістолет, який став знаряддям вбивства. Пілот є активним захисником другий поправки до Конституції США, яка гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї.

Згідно з повідомленням компанії Бі-Джея - Baldwin Motorsports, поліція Лас-Вегаса визнає той факт, що Болдуїн діяв з метою самооборони.

Нагадаємо, Алонсо хоче повернутися до Феррарі.

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