Формула-1 може розпочати чемпіонат у липні

Сезон Формули-1 може відбутися із меншою кількістю гонок.

Про це розповів спортивний директор Формули-1 Росс Браун.

"Якщо ми почнемо на початку липня, то зможемо провести 19 гонок.

На наш погляд, найкраще було б почати сезон в Європі. Можливо, це буде гонка без глядачів. Ми можемо організувати чартери для команд і переконатися, що все протестовані і небезпеки немає. Гран-прі без глядачів - це не дуже здорово, але все ж краще, ніж повна відсутність гонок. Необхідно пам'ятати, що за гонками спостерігатимуть мільйони уболівальників з дому.

Ми думаємо, як почати сезон якомога раніше і при цьому обійтися без перерв. Немає сенсу стартувати, щоб потім припинити гонки на якийсь час і починати знову. Мінімальна кількість етапів для чемпіонату - вісім, і їх можна набрати, навіть якщо ми стартуємо в жовтні. Але завжди є можливість перенесення гонок на наступний рік", - заявив Браун.