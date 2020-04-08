Гран-прі Канади відклали через коронавірус

Чергова гонка Формули-1 перенесли через коронавірус

Організатори Гран-прі Канади оголосили про перенесення гонки через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1

Змагання планують провести пізніше в цьому сезоні, якщо буде така можливість.

Це дев'ята перенесена гонка чемпіонату Формули-1 2020 року. Гран-прі Канади був запланований на 14 червня. Найближчою гонкою в календарі Формули-1 стає Гран-прі Франції, який повинен відбутися 28 червня, проте він також знаходиться під питанням, очікується, що найближчим часом його організатори також оголосять про перенесення.

Нагадаємо, Формула-1 може втратити 4 команди.