 Гран-прі Канади відклали через коронавірус | Автоспорт | Champion.com.ua
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Гран-прі Канади відклали через коронавірус

Сьогодні 12:32 244 0
Чергова гонка Формули-1 перенесли через коронавірус
Гран-прі Канади відклали через коронавірус
#Формула-1

Джерело - sportarena.com.

Організатори Гран-прі Канади оголосили про перенесення гонки через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1

Змагання планують провести пізніше в цьому сезоні, якщо буде така можливість.

Це дев'ята перенесена гонка чемпіонату Формули-1 2020 року. Гран-прі Канади був запланований на 14 червня. Найближчою гонкою в календарі Формули-1 стає Гран-прі Франції, який повинен відбутися 28 червня, проте він також знаходиться під питанням, очікується, що найближчим часом його організатори також оголосять про перенесення.

Нагадаємо, Формула-1 може втратити 4 команди.

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