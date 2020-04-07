Формула-1 може втратити 4 команди

Формула-1 перебуває у дуже крихкому стані.

Про це заявив виконавчий директор McLaren Зак Браун

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"Чи допускаю я, що при відсутності рішучих кроків під час світової кризи з чемпіонату можуть знятися дві команди? Так. Я припускаю зникнення чотирьох команд, якщо все буде зроблено не належним чином. Потрібні правильні заходи.

На створення команди потрібен час. І якщо раніше на колективи знаходилися потенційні покупці, то в нинішній економічній ситуації за ними ніхто не буде вишиковуватися в чергу. Вважаю, що Формула-1 зараз перебуває в дуже крихкому стані", - зазначив Браун.