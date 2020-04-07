Top Gear назвав 10 найкращих пілотів в історії Ф-1

Джерело - F1 українською.

Знамените шоу Top Gear склало свій список найкращих пілотів Формули 1, куди не включило Себастьяна Феттеля (4 титули).

Про це повідомляється на сайті F1 українською.

Важливо: Пілот Макларена відмовився від частини зарплати, заради працівників команди

Повний список:

Льюїс Гамільтон - шестиразовий чемпіон світу (2008, 2014, 2015, 2017-2019)

Хуан-Мануель Фанхіо - п'ятиразовий чемпіон світу в складі чотирьох різних команд (1951, 1954-1957)

Джим Кларк - дворазовий чемпіон світу (1963, 1965), переможець "Інді-500" (1965)

Айртон Сенна - триразовий чемпіон світу (1988, 1990, 1991)

Міхаель Шумахер - семиразовий чемпіон світу (1994, 1995, 2000-2004) і рекордсмен за кількістю перемог (91)

Джекі Стюарт - триразовий чемпіон світу (1969, 1971, 1973)

Стірлінг Мосс - чотириразовий віцечемпіон світу (1955-1958)

Ален Прост - чотириразовий чемпіон світу (1985, 1986, 1989, 1993)

Нікі Лауда - триразовий чемпіон світу (1975, 1977, 1984)

Фернандо Алонсо - дворазовий чемпіон світу (2005, 2006), дворазовий переможець "24 годин Ле-Ману" (2018, 2019).