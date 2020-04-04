Пілот Макларена Ландо Норріс добровільно пішов на зниження зарплати на час зупинки чемпіонату, щоб допомогти команді.

Про це англієць розповів порталу crash.net.

"Це найкраще, що ми - і я в тому числі, - можемо зробити в даний момент. Потрібно зробити так, щоб люди змогли повернутися до своєї роботи, коли сезон відновиться. Найкраще, що ми можемо зробити - це допомогти команді і домогтися того, щоб з часом ми всі змогли повернутися до роботи", - розповів Норріс.