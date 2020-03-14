Чимало етапів вже перенесли

Джерело - Daily Mail.

Власники Формули-1 зберігають надію провести Гран-прі Монако в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

В даний момент старт сезону-2020 відкладений на невизначений термін через пандемію коронавируса. Гонки в Австралії, Китаї, Бахрейн і В'єтнамі вже були скасовані або перенесені.

Проведення Гран-прі Монако в призначений термін також ускладнюється тим, що організаторам потрібно буде встигнути звести тимчасову трасу по міських вулицях - а переважна більшість працівників, що займаються цим, приїжджають з Італії і Франції - країн з великою кількістю випадків зараження коронавірусом.

Проте, керівництво Ф-1 буде готове на перенесення Гран-прі Монако на більш пізні терміни, але зі збереженням етапу, який вважається для серії найбільш престижним.

Нагадаємо, Макларен знявся з Гран-прі Австралії, в одного з членів команди виявили коронавірус.