Феррарі можуть не пустити на Гран-прі В'єтнаму

Італійських працівників можуть не пустити в країну

В'єтнам через спалах коронавірусу ввів карантин на 14 днів для всіх, хто прибуває з Італії, яка зараз входить у число лідерів за кількістю хворих і померлих від хвороби.

Про це повідомляє ВВС.

Гран-прі В'єтнаму має відбутися 5-го квітня, і якщо до того часу країна не зніме обмеження для людей з Італії, то італійські команди Формули-1 Феррарі і Альфа Таурі можуть бути не допущені до етапу. В цьому випадку гран-прі не відбудеться.

Повідомляється, що Формула-1 працює з владою В'єтнаму, щоб розв'язувати цю проблему.

Схожий карантин ввів Бахрейн, де відбудеться другий етап сезону Ф-1, але серії вдалося домовитися, щоб працівників команд все ж пустили в країну без двотижневого карантину.

Раніше, Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020.