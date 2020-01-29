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Россі покине команду Yamaha в кінці 2020 року

Сьогодні 17:25 149 0
Валентино Россі проведе останній сезон у Yamaha
Россі покине команду Yamaha в кінці 2020 року
#Россі, #Yamaha

Джерело - xsport.uа.

Команда Yamaha, яка виступає в MotoGP, офіційно підтвердила, що сезон-2020 стане останнім в її складі для легендарного італійця Валентино Россі.

Про це розповів керівник Yamaha Лін Джарвіс

 "Ми дуже раді, що Фабіо приєднається до заводської команди Yamaha в 2021 році. Його результати в дебютний сезон в MotoGP були сенсаційними. Його шість поул і сім подіумів в 2019 році свідчать про чудових гоночних навичках.

У 2020 році він виступить за Petronas Yamaha SRT, але йому дадуть заводський мотоцикл YZR-M1 і забезпечать повною підтримкою від Yamaha", - заявив Джарвіс.

Нагадаємо, Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса.

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