Россі покине команду Yamaha в кінці 2020 року

Команда Yamaha, яка виступає в MotoGP, офіційно підтвердила, що сезон-2020 стане останнім в її складі для легендарного італійця Валентино Россі.

Про це розповів керівник Yamaha Лін Джарвіс

"Ми дуже раді, що Фабіо приєднається до заводської команди Yamaha в 2021 році. Його результати в дебютний сезон в MotoGP були сенсаційними. Його шість поул і сім подіумів в 2019 році свідчать про чудових гоночних навичках.

У 2020 році він виступить за Petronas Yamaha SRT, але йому дадуть заводський мотоцикл YZR-M1 і забезпечать повною підтримкою від Yamaha", - заявив Джарвіс.