Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців

Джерело - Чемпіон.
Відразу три гравці по ходу нинішнього сезону посилили Донбас. Команда Сергія Вітера поповнилася двома захисниками та форвардом.
Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.
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У захисній лінії команди виступатимуть екс-гравець херсонського Дніпра Кирило Бондаренко, а також латвійський гравець Микита Колесніковс, раніше в поточному сезоні виступав у клубі чемпіонату Латвії МОГО.
Також в команду повернувся Владислав Гончаров, який раніше вигравав разом з командою УХЛ. Він грав за різні клуби чемпіонату Білорусі. Крім цього, клуб знову повернув до складу нападника Євгена Никифорова, який раніше був виключений із заявки в нинішньому сезоні.