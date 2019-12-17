Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців

Джерело - Чемпіон.

Відразу три гравці по ходу нинішнього сезону посилили Донбас. Команда Сергія Вітера поповнилася двома захисниками та форвардом.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Важливо: На матчі НХЛ уболівальник виграв 50 тисяч доларів

У захисній лінії команди виступатимуть екс-гравець херсонського Дніпра Кирило Бондаренко, а також латвійський гравець Микита Колесніковс, раніше в поточному сезоні виступав у клубі чемпіонату Латвії МОГО.

Також в команду повернувся Владислав Гончаров, який раніше вигравав разом з командою УХЛ. Він грав за різні клуби чемпіонату Білорусі. Крім цього, клуб знову повернув до складу нападника Євгена Никифорова, який раніше був виключений із заявки в нинішньому сезоні.