Австралієць зробив порушення технічного регламенту

Пілотові Рено Даніелю Ріккардо загрожує виключення з протоколів кваліфікації до Гран-прі Сингапуру за порушення технічного регламенту.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Ріккардо пробився у третій сегмент кваліфікації і на даний момент займає восьму сходинку в підсумковому протоколі.

Однак після завершення сесії ФІА виявила, що модуль MGU-K на машині австралійця виробляє більш високу потужність, ніж дозволено за правилами (120 кіловат).

Якщо стюарди підтвердять, що Ріккардо порушив регламент, він, швидше за все, почне гонку в неділю з кінця решітки.

Нагадаємо, Вілльямс може взяти у команду жінку-пілота.