Джерело - Motorsport.com.
Пілотові Рено Даніелю Ріккардо загрожує виключення з протоколів кваліфікації до Гран-прі Сингапуру за порушення технічного регламенту.
Про це повідомляє Motorsport.com.
Ріккардо пробився у третій сегмент кваліфікації і на даний момент займає восьму сходинку в підсумковому протоколі.
Однак після завершення сесії ФІА виявила, що модуль MGU-K на машині австралійця виробляє більш високу потужність, ніж дозволено за правилами (120 кіловат).
Якщо стюарди підтвердять, що Ріккардо порушив регламент, він, швидше за все, почне гонку в неділю з кінця решітки.
Нагадаємо, Вілльямс може взяти у команду жінку-пілота.