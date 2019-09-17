Williams може взяти у команду жінку-пілота

Чемпіонка жіночої гоночної серії W Series Джеймі Чедвік має кілька пропозицій на новий сезон.

Про це повідомляє f1i.com.

"Джеймі Чедвік - важлива частина нашої команди в цьому сезоні. Вона приїжджає на гонки, спостерігає за брифінгами інженерів, слухає гонщиків. Вона спостерігає за тим, як працює команда під час вікенду в Формулі-1. Поки Джеймі не оголосила про свої плани на 2020 рік, але у неї є багато пропозицій.

На даний момент ми розглядаємо варіанти пілотів на наступний сезон. Як тільки ми вирішимо це питання, то подивимося і плани пілотів нашої академії", - зазначила заступник керівника Williams Клер Вільямс.