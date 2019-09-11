Міхаель Шумахер проходить лікування у паризькій лікарні

Семикратний чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер перебуває при свідомості.

Про це розповіла одна із медсестр лікарні імені Жоржа Помпіду, що у Парижі.

"Так, він дійсно є нашим пацієнтом. І я можу запевнити вас, що зараз він знаходиться в свідомості", - розповіла медсестра.

Шумахер продовжує процес реабілітації після травми голови, отриманої у 2013 році. Про його стан ЗМІ майже нічого не повідомляється, але німця періодично відвідують його друзі.

Нагадаємо, Шумахера екстрено госпіталізували у лікарню.

Раніше повідомлялося, що наприкінці року випустять фільм про Шумахера.