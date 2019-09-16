Міхаель Шумахер проходив лікування у паризькій лікарні

Семикратний чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер був виписаний з паризької лікарні.

Про це повідомив французький журналіст Жан-Мішель Декюжі.

За даними журналіста, Шумахер залишив клініку ще в ніч із 11-го на 12 вересня.

У лікарні екс-гонщику Формули-1 робили переливання крові з додаванням стовбурових клітин. Подібне лікування повинно сприятливо вплинути на його організм, зокрема, на мозок.

Відзначимо, що Шумахер продовжує процес реабілітації після травми голови, отриманої у 2013 році. Про його стан ЗМІ майже нічого не повідомляється, але німця періодично відвідують його друзі.

Раніше повідомлялося, що Шумахер прийшов до тями.

Нагадаємо, Шумахера екстрено госпіталізували у лікарню.