Макс має у контракті умови, за яких він може покинути команду

У контракті гонщика Red Bull Макса Ферстаппена прописані певні умови, при яких він зможе покинути колектив і статися це може найближчим часом.

Про це повідомив радник команди Red Bull Хельмут Марко.

Що за умови, офіційно не уточнено, але передбачається, що мова йде про місце, яке займає голландський гонщик в загальному заліку.

Зараз він йде 4-м, а контракт начебто має на увазі обов'язкове 3-є місце.

Припускають також, що Ферстаппену дозволять вести переговори про перехід в іншу команду, якщо до Гран-прі Угорщини він не здобуде перемогу.

Головним претендентом на молодого пілота з величезним потенціалом вважається Mercedes.

Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Франції.

Джерело - terrikon.