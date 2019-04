Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Мік, дебютував за кермом боліда Феррарі SF90 на тестах Формули-1, які відбуваються в Бахрейні.

Уже 3 квітня Мік продовжить заїзди, але змінить болід Феррарі на Альфа-Ромео C38.

Нагадаємо, 2018-го Шумахер-молодший став чемпіоном європейської Формули-3 і в зараз є частиною молодіжної програми Феррарі.

A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari #F1Testing pic.twitter.com/xGnrYBCUsr