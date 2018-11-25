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Льюїс Гамільтон став п'ятиразовим чемпіоном світу. Результати сезону Формули 1

Вчора 23:45 367 0
Льюїс Гамільтон став п'ятиразовим чемпіоном світу. Результати сезону Формули 1

Льюїс Гамілтон і Мерседес - головні переможці сезону-2018 у Формулі-1.

Гамілтон в домінуючому стилі став п'ятиразовим чемпіоном світу - британець здобув 11 перемог в 21 гонці, 17 разів піднімався на подіум, завоював 11 поулів і проїхав 3 швидкі кола.

З 5-ма перемогами віце-чемпіоном світу став Себастьян Феттель на Феррарі. Німець могутньо почав сезон, але ближче до літа став припускатися помилок, а останню перемогу в чемпіонаті оформив лише три місяці тому.

Топ-3 особистого заліку замкнув Кімі Ряйкконен, який проводив останній сезон в Феррарі. Єдину перемогу в сезоні фін одержав на Гран-прі США.

Окрім Льюїса Гемілтона, Себастьяна Феттеля і Кімі Ряйкконена сезон з перемогами завершили тільки гонщики Ред Булла - Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо.

Топ-10 особистого заліку :

1. Льюїс Гамілтон (Мерседес) — 408 очок

2. Себастьян Феттель (Феррарі) — 320

3. Кімі Ряйкконен (Феррарі) — 251

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 249

5. Валттері Боттас (Мерседес) — 247

6. Даніель Ріккардо (Ред Бул) — 170

7. Ніко Хюлькенберг (Рено) — 69

8. Серхіо Перес (Форс Індія) — 62

9. Кевін Магнуссен (Хаас) — 56

10. Карлос Сайнс (Рено) — 53

У Кубку конструкторів з чотирма дублями чергову перемогу одержав Мерседес. У гонщиків німецької стайні лише два сходи за сезон і один фініш за межами топ-10, тоді як пілоти Феррарі чотири рази не доїжджали до фінішу.

Підсумкове положення в Кубку конструкторів:

1. Мерседес — 655 очок

2. Феррарі — 571

3. Ред Булл — 419

4. Рено — 122

5. Хаас — 93

6. Макларен — 62

7. Форс Індія — 52

8. Заубер — 48

9. Торо Россо — 33

10. Вільямс — 7

Нагадаємо, пілот команди Рено Ніко Хюлькенберг завершив виступ в гонці Гран-прі Абу-Дабі, потрапивши в аварію на першому колі.

Джерело - Чемпіон.

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