Льюїс Гамільтон став п'ятиразовим чемпіоном світу. Результати сезону Формули 1

Льюїс Гамілтон і Мерседес - головні переможці сезону-2018 у Формулі-1.
Гамілтон в домінуючому стилі став п'ятиразовим чемпіоном світу - британець здобув 11 перемог в 21 гонці, 17 разів піднімався на подіум, завоював 11 поулів і проїхав 3 швидкі кола.
З 5-ма перемогами віце-чемпіоном світу став Себастьян Феттель на Феррарі. Німець могутньо почав сезон, але ближче до літа став припускатися помилок, а останню перемогу в чемпіонаті оформив лише три місяці тому.
Топ-3 особистого заліку замкнув Кімі Ряйкконен, який проводив останній сезон в Феррарі. Єдину перемогу в сезоні фін одержав на Гран-прі США.
Окрім Льюїса Гемілтона, Себастьяна Феттеля і Кімі Ряйкконена сезон з перемогами завершили тільки гонщики Ред Булла - Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо.
Топ-10 особистого заліку :
1. Льюїс Гамілтон (Мерседес) — 408 очок
2. Себастьян Феттель (Феррарі) — 320
3. Кімі Ряйкконен (Феррарі) — 251
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 249
5. Валттері Боттас (Мерседес) — 247
6. Даніель Ріккардо (Ред Бул) — 170
7. Ніко Хюлькенберг (Рено) — 69
8. Серхіо Перес (Форс Індія) — 62
9. Кевін Магнуссен (Хаас) — 56
10. Карлос Сайнс (Рено) — 53
У Кубку конструкторів з чотирма дублями чергову перемогу одержав Мерседес. У гонщиків німецької стайні лише два сходи за сезон і один фініш за межами топ-10, тоді як пілоти Феррарі чотири рази не доїжджали до фінішу.
Підсумкове положення в Кубку конструкторів:
1. Мерседес — 655 очок
2. Феррарі — 571
3. Ред Булл — 419
4. Рено — 122
5. Хаас — 93
6. Макларен — 62
7. Форс Індія — 52
8. Заубер — 48
9. Торо Россо — 33
10. Вільямс — 7
Нагадаємо, пілот команди Рено Ніко Хюлькенберг завершив виступ в гонці Гран-прі Абу-Дабі, потрапивши в аварію на першому колі.
Джерело - Чемпіон.