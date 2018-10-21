Ряйкконен виграв Гран-прі США

Фінський пілот Ferrari Кімі Ряйкконен став переможцем Гран-прі США.
Ряйкконен здобув перемогу на Гран-прі Формули-1 вперше з березня 2013 року, коли виграв гонку в Австралії.
Друге місце посів нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен, третім став британський гонщик Mercedes Льюїс Гемілтон.
У загальному заліку лідерство зміцнив Гемілтон, який набрав 346 очок. Німецький гонщик Ferrari Себастьян Феттель, в активі якого 276 очок, йде другим. Третє місце займає Ряйкконен - 221 пункт.
Наступний етап Формули-1 пройде з 26 по 28 жовтня в Мексиці.
Раніше, Гамільтон став переможцем Гран-прі Японії.
Джерело - Чемпіон.