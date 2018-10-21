Райкконен виграв Гран-прі США

Фінський пілот Ferrari Кімі Райкконен став переможцем Гран-прі США.

Райкконен здобув перемогу на Гран-прі Формули-1 вперше з березня 2013 року, коли виграв гонку в Австралії.

Друге місце посів нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен, третім став британський гонщик Mercedes Льюїс Гемілтон.

У загальному заліку лідерство зміцнив Гемілтон, який набрав 346 очок. Німецький гонщик Ferrari Себастьян Феттель, в активі якого 276 очок, йде другим. Третє місце займає Райкконен - 221 пункт.

Наступний етап Формули-1 пройде з 26 по 28 жовтня в Мексиці.

Раніше, Гамільтон став переможцем Гран-прі Японії.

Джерело - Чемпіон.