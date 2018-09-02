Гамільтон вириває перемогу на Гран-Прі Італії

Льюїс Хемілтон вирвав перемогу на Гран-Прі Італії, розпочавши заїзд на 3-му місці.
На початку гонки Хемілтон підбив Феттеля, після чого німцю довелося наздоганяти суперників з останнього місця.
Судді порушень не помітили, а Хемілтон майже усю гонку наздоганяв Райконена, на 45-му колі йому це вдалося.
Боттас замкнув трійку.
Підсумки Гран-прі Італії 2018:
1.Хемільтон
2.Райкконен
3.Боттас
4.Феттель
5.Ферстаппен
6.Грожан
7.Окон
8.Перес
9.Сайнс
10.Стролл
11.Сироткін
12.Леклер
13.Вандорн
14.Хюлькенберг
15.Гаслі
16.Ерікссон
17.Магнуссен
Нагадаємо, Феттель розбив свій болід перед публікою в Мілані.
Джерело - champion.com.ua.