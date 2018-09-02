Гамільтон вириває перемогу на Гран-Прі Італії

Льюїс Хемілтон вирвав перемогу на Гран-Прі Італії, розпочавши заїзд на 3-му місці.

На початку гонки Хемілтон підбив Феттеля, після чого німцю довелося наздоганяти суперників з останнього місця.

Судді порушень не помітили, а Хемілтон майже усю гонку наздоганяв Райконена, на 45-му колі йому це вдалося.

Боттас замкнув трійку.

Підсумки Гран-прі Італії 2018:

1.Хемільтон

2.Райкконен

3.Боттас

4.Феттель

5.Ферстаппен

6.Грожан

7.Окон

8.Перес

9.Сайнс

10.Стролл

11.Сироткін

12.Леклер

13.Вандорн

14.Хюлькенберг

15.Гаслі

16.Ерікссон

17.Магнуссен

Нагадаємо, Феттель розбив свій болід перед публікою в Мілані.

Джерело - champion.com.ua.