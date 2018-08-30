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Феттель розбив болід Ф1 перед публікою в Мілані. ВІДЕО

Сьогодні 11:48 720 0
Феттель розбив болід Ф1 перед публікою в Мілані. ВІДЕО
Себастьян Феттель

Пілот Формули-1 Себастьян Феттель зганьбився перед публікою в Мілані, розбивши болід Ferrari.

Про це повідомляє ua.motorsport.com.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель зганьбився перед рідною публікою на шоу F1 Live в Мілані, яке проходить в рамках Гран Прі Італії, коли пошкодив болід SF71H на демонстраційному заїзді.

Обидва гонщики Скудерії виступали на болідах команди в рамках показових заїздів вулицями міланського району Darsena dockland.

Під час своєї спроби Феттель на повільній швидкості зачепив пластиковий бар'єр та зламав переднє антикрило, після чого був змушений повернутися назад до імпровізованого піт-лейна.

На шоу також виступали гонщики Sauber Шарль Леклер і Маркус Ерікссон, а також дует Toro Rosso П'єр Гаслі та Брендон Хартлі.

Тисячі вболівальників вишикувалися на вулицях, щоб побачити автомобілі Ф1 в дії.

Нагадаємо, на Гран-прі Бельгії сталася жахлива аварія.

Також, легендарний пілот Формули-1 завершив кар'єру.

Джерело - ua.motorsport.com.

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