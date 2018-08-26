На гран-прі Бельгії сталася жахлива аварія. ФОТО

Старт Гран-прі Бельгії ознаменувався великою аварією з пілотом Макларена Фернандо Алонсо в головній ролі.

Про це повідомляє офіційний сайт Формули 1.

На першому ж повороті пілот Рено Ніко Хюлькенберг вибив іспанця на гальмуванні, в результаті чого той врізався і переїхав болід Шарля Леклера.

Ще одним постраждалим став австралієць Даніель Ріккардо. У його машині було пошкоджено антикрило, але його замінили на піт-стопі, і він зміг продовжити гонку.

Ніхто з пілотів серйозно не постраждав, і всі змогли самостійно покинути свої автомобілі.

Нагадаємо, Алонсо не знає де буде виступати в наступному сезоні.

Раніше була інформація, Фернандо Алонсо завершить кар'єру.

Джерело - isport.