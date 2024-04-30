Головне
Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 402
Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби
Сьогодні 11:46 157
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
Сьогодні 09:31 10699
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк
Вчора 20:22 26913 12
Полісся з пізнім голом Назаренка здолало Ворсклу в 26 турі УПЛ
Вчора 19:56 3203
Переможець Барселони та збірної Франції: найбільш пам'ятні матчі Михайла Фоменка
Вчора 17:56 634
Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика
Вчора 17:03 552
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Вчора 14:19 27030 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Вчора 13:34 22270
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Вчора 12:03 1001
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 634
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 793
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1005
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 349
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1458 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1007
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 980
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1333
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 885
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 824

15-річна Шепель оновила рекорд України для 18-річних у штовханні ядра

Сьогодні 10:15 182 0
15-річна Шепель оновила рекорд України для 18-річних у штовханні ядра
Фото: Жорстка Атлетика
#Ангеліна Шепель

Джерело - Телеграм-канал ФЛАУ.

У перший день змагань Кубку України з метань у Кам'янці-Подільському було оновлено національний рекорд у віковій категорії  U-18. 15-річна легкоатлетка Ангеліна Шепель штовхнула ядро на 17,62 м.

Про це інформує Федерація легкої атлетики України.

Спортсменка підтвердила норматив на чемпіонат світу, здобула золото та перевершила попередній рекорд країни.

Напередодні Олександр Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів.

Раніше литовець побив найстаріший рекорд у легкій атлетиці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 22270
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції 10699
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 27030 1
Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії 4496
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк 26913 12
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна 7801
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52810
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37081
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12153
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71452
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35853 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31058