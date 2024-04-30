У перший день змагань Кубку України з метань у Кам'янці-Подільському було оновлено національний рекорд у віковій категорії U-18. 15-річна легкоатлетка Ангеліна Шепель штовхнула ядро на 17,62 м.

Про це інформує Федерація легкої атлетики України.

Спортсменка підтвердила норматив на чемпіонат світу, здобула золото та перевершила попередній рекорд країни.

Напередодні Олександр Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів.

Раніше литовець побив найстаріший рекорд у легкій атлетиці.