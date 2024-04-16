Дискобол Брудін переміг на клубному чемпіонаті Іспанії серед дорослих

Джерело - Жорстка атлетика.

Український метальник диску Михайло Брудін виграв золото на клубному чемпіонаті Іспанії, де змагався серед дорослих у межах підготовки до старту літнього сезону.

Він продемонстрував результат 55,07.

Про це інформує "Жорстка атлетика".

До європейської країни 19-річний дискобол із Дружківки, що на Донеччині, був змушений переїхати через повномасштабу агресію Росії проти України.

Найкращий результат сезону Михайла на дорослому снаряді складає 59,95. Рвніше ми писали, що з таким показником він завоював срібну нагороду Кубку Європи серед молоді до 23 років.

Нагадаємо, цьогоріч Брудін тричі вигравав змагання в Іспанії, в тому числі й з найкращим результатом сезону в світі U-20, відправивши диск вагою 1,75 кг на 63,00.