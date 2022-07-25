Україна - 31 в медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з двома медалями посіла 31 місце в медальному заліку чемпінату світу-2022, який завершився в американському місті Юджин (Орегон).

Медалі Україні принесли стрибуни у довжину: Ярослава Магучіх - срібло, Андрій Проценко - бронзу.

Виграли медальний тотал легкоатлети США, в активі яких - 33 нагороди, 13 золотих. Загалом на чемпіонаті світу було розіграно 45 комплектів медалей. У загальному заліку Україна посіла 21 місце, набравши 22 очки.

Медальний залік

Загальний залік