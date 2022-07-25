Француз Маєр виграв змагання з десятиборства на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Французький десятиборець Кевін Маєр завоював золоту медаль чемпіонату світу-2022 в американському Юджині.

Сума балів чемпіона - 8816 SB. Другий результат показав канадець Пірс Лепаж (8701 PB), третім став американець Захері Зімек (8676 PB).

Українка Марина Бех-Романчук в останній день ЧС невдало виступила в секторі зі стрибків у довжину, показавши лише 8-й результат. Українські легкоатлети здобули дві медалі на чемпіонаті світу-2022. Андрій Проценко виборов бронзу в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх здобула срібло в тій же дисципліні.