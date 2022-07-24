Ткачук: Було помітно, як підтримують глядачі з трибун не тільки США, але й нас

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук задоволена підтримкою глядачів на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Про це заявила сама спортсменка.

"Естафета - це більш емоційна дисципліна. Уже фізичний стан на низькому рівні, але одна одну підтримуємо, і це додає сил. Багато хто може пробігти в естафеті навіть швидше свого особистого рекорду, бо це заряд енергії.

А особливо в цей рік, коли вся Україна та весь світ підтримують. Це було помітно за тим, як підтримують глядачі з трибун не тільки команду США, але й нас.

Дуже приємно, і це надає сил", - зазначила Ткачук.