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Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі

Сьогодні 10:40 344 0
Українка поділилася думками після кваліфікації у стрибках в довжину
Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі
#Марина Бех-Романчук, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у кваліфікації у стрибках в довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики змогла підлаштуватися до умов, які були на змаганнях.

Про це заявила сама спортсменка.

"На даному етапі важко щось коментувати. Слава богу, вдалося з першої спроби виконати кваліфікацію. Перший крок зроблено - рухаємося далі.

Відверто кажучи, вітер постійно гуляє. На потрійному стрибку була ідентична ситуація: бувало, що пориви зі спини різко змінювалися в обличчя. Сьогодні те ж саме.

Але всі дівчата в одних умовах. Тут вже потрібно підлаштовуватися, шукати, кому і що зручно.

Мені вдалося сьогодні підлаштуватися до умов, які були", - сказала Бех-Романчук.

Нагадаємо, що Бех-Романчук з першої спроби стрибнула на 6,81 м і кваліфікувалася до фіналу ЧС-2022.

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