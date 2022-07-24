Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі

Українка поділилася думками після кваліфікації у стрибках в довжину

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у кваліфікації у стрибках в довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики змогла підлаштуватися до умов, які були на змаганнях.

Про це заявила сама спортсменка.

"На даному етапі важко щось коментувати. Слава богу, вдалося з першої спроби виконати кваліфікацію. Перший крок зроблено - рухаємося далі. Відверто кажучи, вітер постійно гуляє. На потрійному стрибку була ідентична ситуація: бувало, що пориви зі спини різко змінювалися в обличчя. Сьогодні те ж саме. Але всі дівчата в одних умовах. Тут вже потрібно підлаштовуватися, шукати, кому і що зручно. Мені вдалося сьогодні підлаштуватися до умов, які були", - сказала Бех-Романчук.

Нагадаємо, що Бех-Романчук з першої спроби стрибнула на 6,81 м і кваліфікувалася до фіналу ЧС-2022.