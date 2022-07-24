Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у кваліфікації у стрибках в довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики змогла підлаштуватися до умов, які були на змаганнях.
Про це заявила сама спортсменка.
"На даному етапі важко щось коментувати. Слава богу, вдалося з першої спроби виконати кваліфікацію. Перший крок зроблено - рухаємося далі.
Відверто кажучи, вітер постійно гуляє. На потрійному стрибку була ідентична ситуація: бувало, що пориви зі спини різко змінювалися в обличчя. Сьогодні те ж саме.
Але всі дівчата в одних умовах. Тут вже потрібно підлаштовуватися, шукати, кому і що зручно.
Мені вдалося сьогодні підлаштуватися до умов, які були", - сказала Бех-Романчук.
Нагадаємо, що Бех-Романчук з першої спроби стрибнула на 6,81 м і кваліфікувалася до фіналу ЧС-2022.