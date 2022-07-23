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Рижикова: Зробила максимум на сьогодні

Сьогодні 15:11 137 0
Українка прокоментувала виступ на ЧС
Рижикова: Зробила максимум на сьогодні
#Анна Рижикова, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова задоволена своїм восьмим місцем у фіналі ЧС у бігу на 400 м з бар'єрами.

Про це заявила сама спортсменка.

"Комусь же треба посісти 8-ме місце. Цього разу його зайняла я. 

З одного боку 8-ма у цілому Світі на такій дистанції - це круто. Та хто мене знає, то розуміє, що я хотіла більшого.

Але, обміркувавши з холодною головою, розумію, що зробила максимум на сьогодні. Але лише на сьогодні. 

В перші миті після фінішу черговий раз хотілось все кинути, та це занадто легко. Тому завтра вам ще доведеться повболівати за нашу естафетну команду.  P.s. Від ваших повідомлень зі словами підтримки навертаються сльози. Дуже дякую кожному за увагу", - зазначила Рижикова.

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Допис, поширений Anna Ryzhykova 🇺🇦 (@anna_ryzhykova)

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