Рижикова: Зробила максимум на сьогодні

Українська легкоатлетка Анна Рижикова задоволена своїм восьмим місцем у фіналі ЧС у бігу на 400 м з бар'єрами.

Про це заявила сама спортсменка.

"Комусь же треба посісти 8-ме місце. Цього разу його зайняла я.

З одного боку 8-ма у цілому Світі на такій дистанції - це круто. Та хто мене знає, то розуміє, що я хотіла більшого.

Але, обміркувавши з холодною головою, розумію, що зробила максимум на сьогодні. Але лише на сьогодні.

В перші миті після фінішу черговий раз хотілось все кинути, та це занадто легко. Тому завтра вам ще доведеться повболівати за нашу естафетну команду. P.s. Від ваших повідомлень зі словами підтримки навертаються сльози. Дуже дякую кожному за увагу", - зазначила Рижикова.