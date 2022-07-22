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Рижикова побореться за медаль ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня

Сьогодні 21:40 1247 0
Рижикова побореться за медаль ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня
#Анна Рижикова, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022, #Боровська

Джерело - Чемпіон.

22 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) у восьмий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики буде розіграно 5 комплектів нагород - спортивна ходьба 35 км у жінок, метання списа у жінок, біг на 400 м у жінок та чоловіків та біг на 400 м із бар'єрами у жінок.

На старт вийдуть 2 українок - Надія Боровська виступить у фіналі спортивної ходьби 35 км, а Анна Рижикова - у фіналі 400 м з бар'єрами.

Розклад виступу українських спортсменів 22 липня

Ранкова сесія

Спортивна ходьба 35 км, жінки

Вечірня сесія

400 м з бар'єрами, жінки

  • 05:50. Анна Рижикова. Фінал

Напередодні Ольга Ляхова не змогла вийти до півфіналу в бізі на 800 м.

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