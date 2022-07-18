Джерело - Чемпіон.

18 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) у четвертий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики буде розіграно 5 комплектів нагород - чоловічі стрибки у висоту, жіночий марафон, потрійний стрибок у жінок, 3000 м із перешкодами в чоловіків і 1500 м у жінок.

На старт вийде 2 українців - Марина Бех-Романчук змагатиметься в фіналі з потрійного стрибка, а Андрій Проценко в фіналі стрибків у висоту.

Розклад виступу українських спортсменів 18 липня

Стрибки у висоту, чоловіки

03:45. Андрій Проценко. Фінал

Потрійний стрибок, жінки