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Медальні надії України: Бех-Романчук і Проценко виступлять у фіналі ЧС-2022

Сьогодні 20:11 4017 0
Медальні надії України: Бех-Романчук і Проценко виступлять у фіналі ЧС-2022
#Марина Бех-Романчук, #Андрій Проценко, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

18 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) у четвертий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики буде розіграно 5 комплектів нагород - чоловічі стрибки у висоту, жіночий марафон, потрійний стрибок у жінок, 3000 м із перешкодами в чоловіків і 1500 м у жінок.

На старт вийде 2 українців - Марина Бех-Романчук змагатиметься в фіналі з потрійного стрибка, а Андрій Проценко в фіналі стрибків у висоту.

Розклад виступу українських спортсменів 18 липня

Стрибки у висоту, чоловіки

  • 03:45. Андрій Проценко. Фінал

Потрійний стрибок, жінки

  • 04:20. Марина Бех-Романчук. Фінал
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